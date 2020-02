L’Ente Parco organizza l’iniziativa “A cielo aperto” domenica 23 febbraio 2020 al Centro Visite di Cascina Butto per continuare a scoprire il mondo dei piccoli uccelli.

L’Ente Parco dedica una domenica a bambini e famiglie

Domenica 23 febbraio alle 15.30 al Centro Visite di Cascina Butto l’Ente Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone torna, per la seconda domenica dell’anno 2020, con “A cielo aperto”: l’iniziativa dedicata a bambini e famiglie per continuare a scoprire il mondo dei piccoli uccelli.

Laboratorio per bambini

Nella giornata si terrà un laboratorio in cui i bambini potranno decorare, con l’aiuto di esperti, un nido artificiale per dare il tocco finale aggiungendo poi deliziose leccornie irresistibili per richiamare specie come la Cinciallegra e la Cinciarella.

Partecipazione gratuita

La partecipazione gratuita, ma numero di posti è limitato. Per questo motivo, chi fosse interessato, è pregato di compilare il modulo di iscrizione online entro il 19 febbraio. Il form di iscrizione è disponibile qui.