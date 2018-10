Più di 3mila i podisti che hanno preso parte nella mattinata di domenica 21 ottobre alla quarantaduesima edizione della camminata non competitiva “Tutti assieme a Merate”.

Attraverso le zone più belle di Merate

Da villa Confalonieri attraverso i parchi e le zone più belle della città. La manifestazione, promossa dall’Asd Merate in collaborazione con il Lions Club, ha attratto moltissimi appassionati ed è stata certamente favorita da un clima ideale. Tre i percorsi proposti agli amanti delle camminate all’aria aperta. Rispettivamente di 8, 14 e 21 chilometri attraverso numerose aree verdi e poco frequentate della città. Tante le famiglie con bambini così come gli atleti professionisti che non hanno scordato l’appuntamento.

La beneficenza lo scopo primario

Il ricavato sarà devoluto in beneficenza. In particolare quest’anno alla cooperativa L’Alveare di Brivio e all’associazione Abio Merate che provvederà all’acquisto di letti di degenza per il reparto di pediatria dell’ospedale san Leopoldo Mandic della città.