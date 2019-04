L’Associazione Fabio Sassi, nell’ambito del 30esimo anniversario di fondazione, e I bagai di binari di Cernusco, giunti al decimo compleanno, invitano all’apericena con intrattenimento musicale di sabato 4 maggio. L’iniziativa si svolgerà nella prestigiosa cornice dell’antico castello di Cernusco Lombardone e le iscrizioni chiuderanno il 18 aprile.

Il ricavato sarà devoluto all’Hospice il Nespolo

Il prezzo di partecipazione all’evento ammonta a 40 euro per gli adulti e 20 euro per i bambini e il ricavato sarà interamente destinato ai lavori di manutenzione straordinaria dell’Hospice il Nespolo di Airuno. Sarà presente in loco un ricco buffet di aperitivi e successivamente verranno serviti risotto, dolci e la torta dell’anniversario. Le prenotazioni, che verranno accettate fino ad esaurimento posti ed entro il 18 aprile, possono essere effettuate al Bar Biella di Cernusco o contattando la sede del Fabio Sassi dalle 10 alle 15 al numero 039-9900871. In caso di pioggia, l’evento si terrà al coperto.

La missione della Fabio Sassi

L’associazione Fabio Sassi è nata con lo scopo primario di dare sostegno all’équipe di medici e infermieri dell’Ospedale di Merate che si occupa di malati terminali, per offrire a questi ultimi, nel rispetto dei loro valori e desideri, un mantello – in latino “pallium”, da cui deriva il termine “cure palliative”- che li protegga nel difficile viaggio attraverso la malattia e verso il termine della vita. Dal 2002 inoltre, dopo averlo costruito, gestisce e sostiene economicamente l’Hospice Il Nespolo di Airuno, unico nella provincia di Lecco.

I Bagai di Binari

I bagai di binari è un’associazione formalmente riconosciuta dal 2 aprile 2012 e nata con lo scopo di animare la vita del paese di Cernusco, coinvolgendo giovani e non solo in eventi ludico-ricreativi e culturali, al fine di aiutare, tramite i proventi derivanti dalle proprie attività, altre associazioni presenti sul territorio