L’appuntamento «Lasciati guidare. La guida sicura ti salva la vita» si terrà sabato 8 e domenica 9 giugno nei pressi del distaccamento dei Vigili del fuoco in via degli alpini a Merate .

Lasciati guidare… a Merate

Mercoledì scorso in sede si è tenuta la conferenza stampa di presentazione. Nato da un’idea dell’associazione Amis di Pumpier de Meràa presieduta da Gianni Galbusera, l’evento ha coinvolto, oltre ai Vigili del Fuoco, alcuni volontari della Croce Rossa e della Croce Bianca di Merate e parte del personale della Polizia Stradale. Fondamentale poi la collaborazione con Volvo Trucks – rappresentata in conferenza stampa da Domenico Pontonio responsabile dell’area commerciale – e con l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della strada.

Troppi incidenti che coinvolgono giovani

«Il progetto nasce dalla consapevolezza che gli incidenti stradali in cui i giovani sono coinvolti risultano in continua crescita. È cosa buona cercare di scongiurare ogni tragedia, con ogni mezzo possibile – ha spiegato Leonardo Bonanomi, capo del distaccamento Vigili del Fuoco di Merate – Nel prossimo weekend sul piazzale dell’Unieuro si terranno dimostrazioni, esperimenti, prove, simulazioni nonché stand di varie associazioni ed enti impegni a sensibilizzare ad una guida sicura sulla nostre strade. Siamo orgogliosi dell’iniziativa in quanto risulta frutto della collaborazione tra più realtà per un obbiettivo comune: la sicurezza di ciascuno di noi».

Il servizio completo sul Giornale di Merate in edicola da martedì 4 giugno 2019.