“Adotta un pipistrello” è il laboratorio creativo che si terrà sabato 30 marzo dalle 10 alle 12 presso la Casetta di Montevecchia in via del Fontanile.

Laboratorio creativo

Il Comune di Montevecchia ha promosso un laboratorio creativo per bambini dai sei agli undici anni per creare la propria personale “bat box”. Quelle vere, proposte in Consiglio comunale, potrebbero presto essere installate in paese.