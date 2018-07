La Voce del corpo trasforma Osnago in un paese museo. Con una splendida mostra nella suggestiva Torciera di Villa Arese Lucini e numerose installazioni artistiche in giro per il paese.

La Voce del corpo, quinta edizione

L’evento, di grande spessore artistico, è giunto quest’anno alla quinta edizione. Inaugurato lo scorso weekend, porterà ad Osnago eventi, installazioni e spettacoli fino all’8 luglio. Luoghi principali della kermesse sono la Torciera di Villa Arese Lucini, dove le installazioni artistiche saranno visitabili tutti i giorni fino alle 20 e la sala civica Sandro Pertini, di fianco al municipio.

In ogni angolo di paese, inoltre, opere d’arte a cielo aperto, suggestive sperimentazioni contemporanee e laboratori di street art. Il tutto in un mix particolare, che in questo scorcio d’estate sta trasformando Osnago in un paese più vivo che mai. Un vero e proprio paese museo.

