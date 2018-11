Ad Airuno va in scena la Merqury Legacy. Per i nostalgici di Mr. Bad Guy infatti un appuntamento da non perdere. Venerdì 7 dicembre al Cine Smeraldo di Airuno dalle 21 ci sarà quindi un tribute a Freddie Mercury, un uomo leggenda che a 27 anni dalla sua scomparsa continua ad emozionare intere generazioni.

Merqury Legacy, una passione

La Merqury Legacy nasce in successione alla Merqury Band. Il percorso musicale della band infatti inizia nel 2001 e da allora il gruppo ha calcato un numero pressoché infinito di palcoscenici, tra i quali vale la pena ricordare luoghi storici come il “Montreux Freddie Mercury Memorial Night & Memorial Day”, oppure il più recente tributo italiano ufficiale che si tenne nel 2011 al Palazzetto dello Sport di Modena “Queen Italian Tribute” e locali storici quali “Alcatraz” di Milano, “Thunder Road” , “Live” di Trezzo sull’Adda, “Fillmore”, “Land of Freedom”, “Tartaruga” e tantissimi altri ancora.

Inoltre sono degne di nota le partecipazioni a diversi Festival in Slovenia, Svizzera e Romania dove il mito di Freddie è vivo più che mai, nonché innumerevoli Feste della Birra e feste estive sparse per tutto il territorio nazionale, partendo dal Veneto fino ad arrivare alla Sicilia ed alla Sardegna, terra dove la band ha sempre ottenuto ottimi consensi ed avendo avuto il piacere di condividere il palco con personaggi televisivi affermati come i comici di Zelig Sergio Sgrilli e Paolo Migone.

Anteprima nazionale di Bohemian Rhapsody

L’ascesa della Band trova il suo apice nel 2011 quando entrano a far parte del gruppo Juri Saddi e Matteo Casiraghi migliorando così la qualità canora ed erigendo un muro sonoro per ciò che concerne la sezione ritmica a sostegno della voce, consacrando insieme a Danny Conizzoli e Cristian Comizzoli, fondatori storici della Band, la formazione definitiva. Nel 2018 a grande richiesta dei tanti amici e fan, pubblicano un EP dal titolo “Do You Believe Us?” contenente 4 canzoni inedite distribuito in rete sui maggiori canali musicali digitali. Sempre nello stesso anno la 20th Century Fox sceglie la band per aprire con uno Show ricalcante l’esibizione dei Queen al Live Aid, l’anteprima nazionale della proiezione del film Bohemian Rhapsody al cinema Colosseo di Milano.

Dagli esordi al testamento

“E’ la passione per questa leggendaria band che ci unisce, ma non siamo i Queen” spiega Matteo Casiraghi. “Con molta umiltà cerchiamo di rievocare qualcuno che non è replicabile. Ci mettiamo del nostro ma non abbiamo inventato nulla” ha chiarito riferendosi alla figura poliedrica di Freddie Mercury.

“I pezzi che andiamo a riproporre non sono conosciuti da tutti. L’apertura infatti è con “Goin Back”, un pezzo composto quando l’uomo leggenda si faceva chiamare Larry Lurex” continua Casiraghi.