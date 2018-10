Clima gradevole e centinaia di visitatori per la tradizionale festa del cioccolato che da ieri, sabato 21 ottobre, movimenta il centro di Merate.

Cioccolato e divertimento a Merate

«Ci piace organizzare eventi del genere perché permettono di rilanciare la città – ha dichiarato soddisfatta Sara Frezzotti, presidente della Pro Loco promotrice della manifestazione – moltissime persone sono state invogliate ad uscire di casa per venire in centro. L’affluenza è in linea con lo scorso anno, anche se notiamo più movimento intorno ai giochi per bambini e al cooking show a cura della Fondazione Luigi Clerici».

Il servizio completo sul Giornale di Merate in edicola da martedì 23 ottobre 2018.