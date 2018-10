La Compagnia degli imprevisti in scena al teatro Op di Pagnano con la commedia “Insolito tran tran”. Lo spettacolo in cartellone sabato e domenica alle 21.

Torna in scena la Compagnia degli imprevisti

La Compagnia degli imprevisti tornerà a calcare il palcoscenico del Teatro Op in via Cappelletta a Pagnano di Merate. Sabato 27 e domenica 28 ottobre presenterà alle 21 “Insolito tran tran” di Edoardo Pina. La storia del gruppo (nella foto di archivio) inizia nel 2012 con il primo spettacolo, “Arsenico e Vecchi Merletti”, regia di Massimo (Mino) Bonanomi. Nel 2013 mette in scena il giallo “Mistero a Casa Russel”, genere poco usuale. Nel 2015 debutta con “Profumo di Gangster”, brillante commedia di Paolo Starvaggi. L’anno successivo è la volta dell’autoproduzione della cena con delitto “Terrore sulla nave Catuiara”. Il 2017, invece, vede la partecipazione della compagnia al Side festival “Micro-Macro” di Como con la presentazione di un testo scritto e diretto dalla compagnia appositamente per la manifestazione.

La storia di una commedia tutta da ridere

Credevano la loro vita fosse perfetta. Pensavano che nulla avrebbe minato il loro equilibrio. Non immaginavano nemmeno cosa sarebbe successo. Le vicissitudini amorose di Leo, il nostro giovane protagonista, si intrecciano nella vita quotidiana del suo coinquilino e amico d’infanzia Ruggero. E coinvolgono tutta una simpatica combriccola di amici che si avvicenderanno nell’abitazione con i loro problemi, difficoltà e vicende paradossali in cui cercheranno di districarsi, intrecciandosi con gli altri frequentatori del palazzo. L’apparente tranquillità di un condominio alle porte della città verrà quindi messa alla prova dagli incontri e scontri dei nostri personaggi. Come si risolverà il tutto? Lo scoprirete…

Personaggi e interpreti

Leo – Andrea Manzoni; Ruggero – Ivan Nicolò Cecchetti; Felicita – Giulia Mauri; Goran – Michele Bonanomi; Angelica – Marta Galimberti; Valentino – Michele Mapelli; Perdicca – Matteo Apicella; Laura – Marta Galimberti; Larsen – Michele Bonanomi; Aurora – Laura Guerreschi; Barbara – Valentina Paglia; Giorgia – Martina Antonini; Cap. Bergonzi – Roberto Sala; Regia – Loredana Riva. Dietro le quinte: Costumi – Lidia Ghezzi; Scenografia – Oli de Gumbet.