Il programma prevede numerosi corsi

L’iniziativa prevede un programma ricco di corsi. Lunedì 4 marzo dalle 15.30 alle 18.00, nel polo formazione permanente di Cernusco Lombardone si potrà partecipare alla prima giornata. I relatori spiegheranno come prepararsi ad un colloquio di lavoro e districarsi tra le varie tipologie di contratti. Il secondo corso è previsto per il 5 marzo, dalle 20.30 alle 22.30, nella sala consigliare Cascina Maria a Paderno d’Adda. Si studieranno qui le strategie migliori per cercare un lavoro. La terza giornata sarà il 6 marzo, dalle 16 alle 20, al FabLab Piazza l’Idea, dove si potrà imparare a scrivere un curriculum con WordPress. L’ultimo incontro è previsto per giovedì 7 marzo, dalle 20.30 alle 22.30, ancora nel polo formazione di Cernusco e si dedicherà a svelare i segreti della partita Iva.

Iscrizione alla settimana del lavoro

L’iniziativa è rivolta a tutti. In caso di corsi a numero limitato verrà data la precedenza ai giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni. La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi all’evento. Per registrarsi si può andare sulla pagina facebook @piazzalidea oppure direttamente sul sito eventbritee. Per maggiori informazioni contattare info@piazzalidea.it.