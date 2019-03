La carovana di “Insieme per la Pace”, che propone ogni anno esperienze, testimonianze ed informazioni, riprende il cammino con nuovi appuntamenti a marzo, aprile e settembre tra Lecco e Osnago.

Gli incontri di “Insieme per la Pace”

Il programma prevede due incontri a marzo, due incontri ad aprile e tre a settembre. Sabato 30 marzo dalle ore 10 sarà possibile visitare la mostra Apac “Nessuno fugge dall’amore”, che riguarda un’esperienza di carcerazione brasiliana volta alla riabilitazione e al reinserimento, e “Extrama Ratio”, un percorso esperenziale in una cella di 8mq nella quale si viene rinchiusi volontariamente per cinque minuti con sei persone. Per partecipare è necessario prenotarsi scrivendo a rachele_pennati@yahoo.it o telefonando al 335 – 7734911. Sabato 13 aprile alle ore 18 presso lo spazio De André di Osnago si terrà “Innominate vie. Ascoltare il dolore, schiodare il rancore, riparare i legami”, un progetto per la presentazione dei lavori realizzati durante i laboratori di Villa Greppi. Sempre nello stesso luogo si terrà uno spettacolo sulla vita di Nelson Mandela. Infine, a settembre, si terranno una serie di incontri per la giornata mondiale per la Pace.