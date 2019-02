Incontro prestigioso, quello che la biblioteca del Comune di Merate organizza con l’autore Michele Sarfatti quest’oggi, lunedì 11 febbraio, ore 20.30, a ingresso libero.

Incontro con Michele Sarfatti

Il Settore educazione ambientale e culturale della Demetra onlus organizza, in collaborazione con la Biblioteca di Merate, l’incontro con lo studioso Michele Sarfatti. Appassionato di storia contemporanea, si è occupato in particolare delle vicende degli ebrei nell’Italia fascista. E’ stato difatti a lungo direttore della Fondazione centro di documentazione ebraica contemporanea di Milano.

Il libro

Nell’incontro verrà presentato il suo libro (pubblicato nel 2005), “La Shoah in Italia: la persecuzione degli ebrei sotto il fascismo”, per ripercorrere le tappe fatali della persecuzione in Europa e nel nostro Paese e ricostruire quel tragico periodo, il più buio della storia, che vide annientare milioni di innocenti.