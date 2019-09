Venerdì 20 settembre alle 21 in Municipio a Merate Bonanomi presenta il suo ultimo libro ispirato a Leonardo da Vinci.

Bonanomi presenta “Il manoscritto del tempo”

Venerdì 20 settembre alle 21 in auditorium municipale a Merate, lo scrittore Erminio Bonanomi presenta il suo ultimo libro ispirato a Leonardo da Vinci. Il libro inizia al giorno d’oggi, il 15 aprile del 2000, a Imbersago, dove un misterioso individuo con indosso una vestaglia rosa pastello viene notato aggirarsi per le vie del paese. Lo stesso uomo, poco più tardi svanisce in un bagliore bluastro a bordo di uno strano marchingegno. Qualche anno dopo il dottor Diego Ventura e suo nipote Alex, durante un’escursione lungo il letto del fiume Adda in secca, scoprono una cassetta contenente un messaggio in codice che dopo

varie peripezie li porterà a scoprire un manoscritto con dei progetti per costruire una macchina del tempo». Che tra l’altro l’autore ha disegnato (e realizzato) per le illustrazioni del libro.