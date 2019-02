“Non cadere nella rete” è un progetto proposto dall’Istituto Comprensivo di Merate, che prevede degli incontri educativi rivolti ai genitori degli studenti.

Incontri educativi per comprendere la rete

Un’iniziativa di particolare rilievo, quella nata dalla collaborazione tra l’Istituto Comprensivo di Merate, il Comitato genitori, l’Associazione Icar e la Fondazione Carolina. Un progetto che prevede quattro incontri di formazione, dialogo e confronto per tutti i genitori dell’istituto. Gli argomenti trattati saranno relativi al cyberbullismo e in generale all’educazione di un uso consapevole delle nuove tecnologie da parte dei giovani. L’obiettivo di questo progetto è far capire ai genitori che ruolo assumere in situazioni di pericolo riscontrato nel web dai loro figli, ma soprattutto a come evitarli, informandoli e “formandoli”.

Le date degli incontri

L’evento è aperto a tutti i cittadini interessati, in quanto tutti devono essere informati sui lati oscuri della rete per non cadere in spiacevoli situazioni. Il primo incontro si terrà il 21 marzo e si parlerà delle opportunità offerte dal web. La seconda serata sarà il 4 aprile e l’argomento trattato riguarderà i ritmi spediti che il web impone ai giorni d’oggi. Il penultimo incontro è previsto per il 15 aprile e si dedicherà alla parte oscura del web. Infine il progetto si concluderà il 13 maggio con un evento speciale e la testimonianza del dottore (e genitore) Picchio. Per partecipare è necessario prenotarsi tramite il modulo online che trovate sul sito dell’Istituto.