Ieri sera si è svolto il 6° torneo di Burraco di beneficenza organizzato dall’Aido a Rsa Villa dei Cedri, che ha riscosso un grande successo.

I vincitori del sesto torneo di burraco dell’Aido

Nel corso della serata del 30 marzo più di 130 giocatori si sono sfidati nel noto gioco di coppia nel salone di Rsa Villa dei cedri, contendendosi il titolo di campioni della manifestazione. La coppia che ha sbaragliato i rivali nell’accesa competizione, riuscendo a conquistare la prima posizione, è quella composta da Giancarla Canziani e Paola Bonacina. Sul secondo gradino del podio sono salite Felicita Nava e Virginia Spreafico, infine, al terzo posto, si sono classificati Annamaria Ravasi e Ambrogio Lavelli. Durante l’evento i volontari Aido hanno offerto ai partecipanti un piatto di lasagne, seguite da un ricco buffet salato, torte e caffè. In conclusione hanno inoltre distribuito a tutti un premio e un piccolo omaggio.

I prossimi appuntamenti

Il presidente e il consiglio direttivo dell’associazione ringraziano sentitamente tutti coloro che hanno aderito alla competizione del 30 marzo e tutte le persone che hanno collaborato per la sua buona riuscita. La prossima manifestazione si terrà il 14 aprile in occasione della Giornata Nazionale della Donazione e Trapianti, indetta dal Ministero della Salute, in cui i rappresentanti dell’associazione saranno presenti presso il loro gazebo in piazza Prinetti. Successivamente il 2 giugno si disputerà, presso l’Oratorio di Pagano, il 6° Torneo Green Volley alla memoria dello storico presidente dell’associazione Fioravante “Fiore” Milone, scomparso nel 2011. L’evento sarà organizzato in collaborazione con la società sportiva Ac Pagnano.

Lo scopo del sodalizio

Si ricorda che la finalità principale dell’Aido, che organizza spesso tornei di beneficenza, è la sensibilizzazione alla donazione di organi e tessuti dopo la morte. L’associazione fa presente che ora è possibile dare il consenso/assenso alla donazione anche presso gli Uffici anagrafe dei comuni.