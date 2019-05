Il Soroptimist Club di Merate ha dedicato alla compianta Anna Bianchi una borsa di studio per ottenere la qualifica di Oss.

Il Soroptimist ricorda Anna Bianchi con una borsa di studio

Il Soroptimist Club di Merate ha istituito una borsa di studio per giovani donne, dell’importo di 1500 euro, in memoria della presidente e fondatrice Anna Paola Bianchi. L’iniziativa promossa in onore e a ricordo della compianta fondatrice, per sostenere economicamente una giovane donna interessata a un percorso di studio mirato alla qualifica di Operatore Socio Sanitario (Oss).

A chi si rivolge il bando

Al bando, relativo al corso 2019/2020 attivato presso la Fondazione Clerici di Merate, potranno presentare domanda le donne che abbiano compiuto 25 anni di età, che siano in possesso di un titolo di scuola media superiore o di un attestato di qualifica corso di durata biennale/triennale e abbiano un reddito familiare (somma del reddito del richiedente e dei familiari conviventi) non superiore per l’anno 2018 a 11.493,82 euro.

Le domande entro il 20 maggio

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 20 maggio 2019 a mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Soroptimist Club Merate, presso presidente Carla Bonanomi (via Statale,8 23875 Osnago (LC); mail: carlabonanomi.simerate@gmail.com). Il bando completo con tutte le informazioni del caso si trovano sul sito: www.soroptimist.it/club/merate.