Grande esibione per il Gruppo Vocale Incanto. L’appuntamento è per domani, sabato 1 dicembre alle 21 nella chiesa Santi Pietro e Paolo di Lomagna.

L’esibizione di Incanto

Il Gruppo Vocale Incanto si presenta al pubblico con un repertorio assai vario che spazia dal canto gregoriano alla polifonia moderna. L’appuntamento è per il 1 dicembre alle 21 nella chiesa Santi Pietro e Paolo di Lomagna. Di particolare interesse sono le riletture e le improvvisazioni sul repertorio medievale, in cui adotta particolari tecniche di emissione vocale. Il Gruppo Vocale Incanto, fondato nel 2007 dal maestro Emilio Piffaretti (docente presso il conservatorio di Milano), ha un’intensa attività artistica che lo ha visto protagonista in Italia e all’estero riportando consensi di pubblico e critica. Nel 2017 ha partecipato, nella città di Riga (Lettonia), al 3rd European Choir Games Riga 2017 & Grand Prix of Nations Riga 2017 (The Open Competition) conseguendo il diploma d’argento nelle categorie Chamber Choirs – Vocal Ensembles e Musica sacra a cappella.

Il direttore Emilio Piffaretti

Pianista, compositore, direttore e didatta lecchese, Emilio Piffaretti ha compiuto gli studi musicali presso il conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano, conseguendo i diplomi di pianoforte, composizione, strumentazione per banda, musica corale e direzione di coro. Nello stesso istituto insegna con la qualifica di docente ordinario nei corsi pre accademici e accademici. Ha seguito corsi e seminari pianistici, di direzione di coro e di composizione con importanti musicisti. L’attività concertistica si sviluppa principalmente nell’ambito della musica corale sia come direttore sia come tenore. E’ stato chiamato a far parte di giurie in concorsi nazionali e internazionali. Le sue opere sono edite da diverse case editrici e frequentemente eseguite da formazioni corali e strumentali in Italia e all’estero. Ha tenuto oltre 500 concerti in Italia e all’estero con diverse formazioni e nel 2007, con sua moglie Emanuela, ha fondato il Gruppo Vocale Incanto, con sede a Dolzago.