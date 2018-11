Campsirago Residenza sarà in Francia e Olanda per due progetti internazionali che stanno prendendo avvio in questi mesi in collaborazione con realtà teatrali francesi, inglesi, olandesi e danesi.

Il nuovo progetto della compagnia Campsirago Residenza

Campsirago Residenza, insieme al Papillon Noir Théâtre di Caen e a Icarus Theatre Collective di Londra, dà vita a Erasmus +. Questo nuovo progetto prevede che venti giovani cittadini europei tra i 15 e i 18 anni si incontrino e lavorino insieme agli altri artisti delle tre strutture teatrali sui temi dell’identità di genere e delle differenze culturali. Il 23 e 24 novembre Campsirago Residenza partecipa all’incontro di programmazione e in questa occasione porta a Caen lo spettacolo di Scarlattine Teatro Chiudi gli occhi, per il suo debutto francese. Lo spettacolo sarà sottotitolato in francese. Il secondo incontro a cui Campsirago Residenza prende parte si terrà presso The International Academy for Natural Arts, nel Nord dell’Olanda, il 13 e il 16 dicembre. Durante il meeting si discuteranno i contenuti e la programmazione di coproduzioni internazionali che avranno come cuore la relazione tra comunità, ambiente ed economia e che si svilupperanno nel corso del prossimo biennio. Il progetto vedrà la collaborazione tra artisti, performer, agronomi, architetti, biologi, economisti e antropologi di diversi paesi europei.