I Gibilterra pubblicano a marzo 2017 il primo singolo “Da Domani Torno in Me”. Grazie ad esso si esibiscono presto ad Edicola Fiore, programma di Fiorello in onda su Sky. Ad agosto aprono poi, a Biella, il concerto dei Modena City Ramblers. Si esibiscono poi, nelle settime successive, in una serie di concerti busker, nel nord Italia. I Gibilterra sono stati di recente ospiti di Ernesto Assante per il format Webnotte di Giorno a Repubblica e di John Vignola nel programma Fuorigioco Radio 1 Rai.