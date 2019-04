All’oratorio di Novate spira aria di novità. Innovativi infatti e, a tratti, inusuali, i giochi inaugurati da poco nel salone parrocchiale.

Divertenti novità all’oratorio di Novate

L’hockey da tavolo e il calcio balilla umano. Due proposte che hanno certamente destato curiosità nella piccola comunità di frazione (e non solo). Giochi innovativi introdotti dal nuovo sacerdote residente don Eugenio Folcio. Un investimento volto ad attrarre maggiormente famiglie, preadolescenti, adolescenti e bambini in oratorio. Mentre continuano i progetti in vista della ristrutturazione completa del salone parrocchiale, si incrementano così le proposte rivolte alle comunità. Proposte al momento risultate gradite dal pubblico.