Il Gruppo Avis di Lomagna ha organizzato per domenica 10 marzo la 33esima Camminada Avis Lomagna. Si tratta di una manifestazione podistica “Ludico Motoria” non competitiva con percorsi per tutti i “gusti” e per tutti i gradi di allenamento con distanze di km 6 – 14 – 21. La partenza è libera dalle 7.30 alle 9.00.

Il Gruppo Avis di Lomagna vi aspetta

Il ritrovo è fissato nell’oratorio maschile di Lomagna e al termine della manifestazione ci sarà una premiazione. Al gruppo più numeroso verrà conferito il Trofeo Ravasi Marisa con un dolce pasquale. Ai successivi venti gruppi verrà dato solo il dolce. Per i singoli verrà assegnato come premio di riconoscimento un dolce pasquale di 500 gr.

Il termine per l’iscrizione dei gruppi è sabato 9 marzo, mentre per i singoli domenica 10 marzo.

Le quote di partecipazione variano in base a se si è tesserati o meno con F.I.A.S.P. che da sempre intende promuovere, disciplinare e tutelare le manifestazioni sportive non competitive. L’obiettivo è sviluppare l’amore per lo sport rivolto ai valori della fratellanza e della famiglia.

Il percorso



Partenza Oratorio Lomagna, Via Magenta, Cascina Clementina, Via Milano,Via De Gasperi, sentiero lungo la ferrovia, via Orane, Cascina Colombaio, via per Moscoro, strada per stazione di Cernusco, strada per Pagnano, Paravino, Regondino, Pianezzo, Beolco, Bagaggera, Cà Soldato, Cascina Val Fredda, Gaidana, Passone, Molinazzo, Fontanella, Bestec, Orane, Aurora, Oratorio Lomagna.