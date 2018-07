Successo ormai consolidato per la Notte Bianca di Montevecchia. Gremito il centro storico nella serata di sabato 21 luglio per la quinta edizione dell’evento. Musica, cibo e intrattenimento gli ingredienti della nottata.

Un successo di pubblico e di qualità

“Lo scorso anno abbiamo avuto più di cinquemila presenze – ha commentato il presidente della ProLoco di Montevecchia Ivan Pendeggia – il successo di questa manifestazione è dovuto al fatto che si rivolge a tutte le età. In primis alle famiglie e poi a tutti gli altri curiosi, dagli anziani ai bambini, con proposte differenziate. Il tutto nel bel contesto storico di questa cittadina e con una vista mozzafiato”. La Notte Bianca montevecchina è un evento atteso in tutta la Provincia. Non mancano però anche comaschi e milanesi che puntualmente, da ormai cinque edizioni, mostrano interesse e apprezzamento per la Brianza e per Montevecchia in particolare.

