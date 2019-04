Go Valle d’Aosta è in edicola con i nostri settimanali!

Panorami mozzafiato e prodotti unici, della cucina e dell’artigianato locale. Sport adrenalici e passeggiate nella natura. Castelli incantati e funivie modernissime che portano a sfiorare il cielo.

Go Valle d’Aosta è in edicola!

La Valle d’Aosta è tutto questo e molto di più. Sfogliando le pagine del nostro “Go Valle d’Aosta” i lettori potranno scoprire un mondo unico.

L’ultima pubblicazione della collana turistica Go, realizzata da Netweek in collaborazione con la Regione Autonoma Valle d’Aosta, è allegata gratuitamente a 20 testate (tra le quali il Giornale di Merate in edicola questa settimana) del nostro gruppo editoriale in Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto e Toscana, per un totale di quasi 180.000 copie, da martedì 23 a lunedì 29 aprile 2019.