Terzo weekend del Giardino delle Esperidi, il festival di teatro che si tiene nei luoghi più suggestivi del Monte di Brianza.

Oggi, sabato 7 luglio si terrà in anteprima il progetto “Trieb l’indagine”. Questo progetto verrà portato in scena alle 18 , alle 19 e alle 24. “Trieb l’indagine” consiste in uno spettacolo di teatro-danza che analizza la complessità dell’ individuo , la sua parte oscura e la sua parte limpida. A seguire vi sarà alle 21.15 “My Odissey”, durante il quale Tilde Knudsen danzerà e racconterà i capitoli più famosi dell’Odissea.

Domenica molti appuntamenti

Durante la mattinata di domenica 8 luglio si terrà, questa volta a Bestetto di Colle Brianza, il teatro con Little Bang di Riserva Canini. Un teatro per ragazzi per raccontare come tutto ebbe inizio. A seguire, alle 16, si terrà invece un laboratorio di teatro a cura di Serena Crocco. Sempre nello stesso giorno ci sarà poi una doppia replica di “Trieb l’Indagine”. Sarà possibile rivedere lo spettacolo alle 18 e alle 19. Sarà inoltre possibile inoltre assistere a “Let’s dance”, uno spettacolo di teatro-danza che andrà in onda alle 21. Infine alle 23 si terrà il concerto di Valeria Sturba e El Bramido Negro. Per concludere l’iniziativa ci sarà alle 23 il dj set a cura di Dj Guardi.