Giacomo Meneghello è stato ospite della serata “Dal buio… ai nostri sogni” organizzata il 28 settembre dal Club Alpino di Montevecchia.

“Dal buio… ai nostri sogni” in compagnia di Giacomo Meneghello

Venerdì 28 settembre, nella sede di via del Fontanile 8, il Club Alpino Italiano della sezione di Montevecchia ha organizzato una serata in compagnia di Giacomo Meneghello. Il giovane, appassionato di fotografia di montagna e naturalistica e soprattutto fondatore dell’agenzia fotografica “Clikapls”, ha proposto la proiezioni di alcune suggestive immagini. Tutti scatti che l’autore ha effettuato durante le sue escursioni in montagna e che hanno lasciato gli spettatori a bocca aperta.