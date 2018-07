Sabato 14 luglio si terrà alle 21 a La Valletta Brianza un galà musicale per celebrare il centocinquantesimo anniversario della morte del celebre compositore Gioacchino Rossini.

Musicisti all’opera per Gioacchino Rossini

L’associazione culturale Pelagus ha organizzato l’ evento “Galà rossiniano – Musicisti all’opera” L’evento è stato organizzato con la collaborazione del patrocinio di provincia di Lecco, la regione Lombardia e l’ Unione dei Comuni Lombarda della Valletta. Il diretore d’orchestra sarà Massimo Mazza.

Un luogo suggestivo

L’evento si svolgerà presso l’antica chiesa di La Valletta Brianza (località Perego) in via Cesara Cantù 1 alle 21. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero 339 3424593 oppure andare sul sito