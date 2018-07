Il Festival teatrale “L’ultima notte d’estate” torna nei comuni e nei parchi di Brianza. Tra i vari spettacoli, ce ne sarà uno ad Osnago.

“L’ultima notte d’estate”

Lo spettacolo ad Osnago sarà domenica 2 settembre. Per “Don Chisciotte” si potranno avere, in biblioteca, a partire da martedì 28 agosto e fino a esaurimento, voucher di cortesia per i soli residenti. Questi, al botteghino, permetteranno di avere biglietti al prezzo di 3 euro. Lo spettacolo inizierà alle sei. Si terrà in Villa de Capitani, in via Piemonte, ed in caso di maltempo alla Spazio Opera De Andrè, in via Matteotti.

A questo interessante appuntamento, si potrà godere di un bello spettacolo. Si potrà inoltre passare una splendida serata all’insegna dell’arte e del divertimento.