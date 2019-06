Un ospite d’eccezione ha animato domenica pomeriggio l’allegra festa di fine anno scolastico del Collegio Villoresi a Merate

Studenti del Collegio Villoresi in festa

Una festa di fine anno decisamente diversa dal solito, quella organizzata domenica pomeriggio dal Collegio Villoresi di Merate. Ad aprire la giornata è stata la messa in cortile celebrata dal rettore, don Romano Crippa. Al termine pranzo sotto forma di allegro pic nic con le famiglie degli studenti al completo. Quindi è stata la volta del beniamino dei ragazzi, Geronimo Stilton in persona, che ha parlato ai ragazzi, a modo suo, di Leonardo da Vinci. Al termine gustosa merenda a base di frutta per tutti, l’immancabile momento del firmacopie e l’incontro con i bambini. A corollario della splendida giornata di festa, il mercatino di giochi e libri usati che ha suggellato il progetto Steps sulla raccolta differenziata dei rifiuti a casa e a scuola.