E’ fissato per l’1 settembre l’inizio della festa di Calco. L’evento, quest’anno organizzato in collaborazione con la Pro Loco, consiste in una settimana all’insegna del divertimento.

Il programma della festa di Calco

La festa del paese, organizzata quest’anno dal Comune con il contributo della Pro Loco, si protrarrà dall’1 all’8 settembre. Come di consueto si prevede anche per questa nuova edizione una settimana dedicata allo svago e allo stare in compagnia. Le serate, che inizieranno alle 19 e si concluderanno a mezzanotte, saranno caratterizzate da una molteplicità di iniziative differenti, facenti parte di un progetto ben ideato e adatto a venire incontro agli interessi di tutti. Gli allestimenti saranno situati nell’Area San Vigilio, antistante alla chiesa.