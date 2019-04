Riproposto, anche per quest’anno a Merate, un appuntamento che richiama ogni volta centinaia di fedeli. La festa della Divina Misericordia sabato 27 aprile, alle ore 20.30, nella chiesa di Santa Maria Nascente del convento di Sabbioncello.

Divina Misericordia celebrata con monsignor Sigalini

Come al solito, la serata di preghiera e di riflessione viene proposta ed organizzata dagli Apostoli della Divina Misericordia, gruppo della Brianza Meratese. Non manca ovviamente il coinvolgimento di qualsiasi altro fedele interessato a queste iniziative di spiritualità. Per l’occasione, la celebrazione eucaristica sarà preceduta da sua eccellenza monsignor Domenico Sigalini, dal 2017 vescovo emerito di Palestrina nella diocesi di Roma. Seguirà un rinfresco offerto a tutti i fedeli presenti.