Ecco la tradizionale festa di carnevale organizzata dagli oratori di Verderio. Il giorno dei festeggiamenti sarà domenica 3 marzo.

Festa carnevale a tema

Il titolo della festa di quest’anno sarà “Prendiamo il volo”, prendendo come spunto i 500 anni della morte di Leonardo da Vinci. Sarà una splendida giornata a tema, come un viaggio in aereo, che porta ovunque si desideri andare, sull’Isola che non c’è se si è vestiti da Peter Pan, la casa dei sette nani se si è Biancaneve, oppure la fortezza di Camelot se si ha il costume di Re Artù. La sfilata partirà alle 14.30 dall’oratorio di ex-inferiore e arriverà alle 16.15 a quello di ex-superiore; sarà qui che partirà la vera festa, con tanto di merenda da condividere in compagnia. Si consigliano costumi stravaganti e divertenti, ancor meglio se a tema.