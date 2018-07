Evento Gong per tutta la notte di venerdì 13 luglio fino alla mattina successiva. L’evento, che avrà luogo all’Agriturismo La Fornace di Castello di Brianza, si chiama Notte Dei Gong. E vedrà l’esibizione di esperti Gong Master, che suoneranno immersi nella natura. L’appuntamento è per le 22: i Gong suoneranno costantemente fino alle 7.30. Si creerà così una magica nottata a cui chiunque può felicemente prendere parte. Non ci saranno attimi di pausa per questa splendida attività. Si potrà godere liberamente delle vibrazioni e dei suoni dei Gong sotto un magnifico cielo stellato. E sarà possibile quindi rilassarsi dal tramonto all’alba successiva.

Evento Gong all’aperto

Quest’anno è stato identificato un posto particolare, comodo da raggiungere ed immerso nel verde. Ha inoltre una speciale energia, perfetta per il genere di evento. La proposta è di vibrare con i Gong all’aperto. In cas​o di maltempo è sempre disponibile una struttura comoda ed accogliente. Le persone si accomoderanno comodamente su materassini e sacco a pelo. I Gong apriranno la notte suonando tutti insieme per poi diventare delicati e dolci. A turno, i Gong Master suoneranno tutta la notte per accompagnare sonno, sogni e desideri, verso il mattino. Il dolce e pacato suono dei Gong cullerà il sonno dei presenti. Aprirà loro un ideale e sognante mondo surreale in cui il delicato suono dei Gong creerà un sottofondo fatato.

Per maggiori dettagli o informazioni

Per maggiori dettagli sull’evento è possibile cliccare qui. Si possono avere ulteriori informazioni visitando il sito. Si possono altrimenti chiamare i numeri telefonici 3281986070 o 3289894403.