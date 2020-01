Il detto popolare recita: “Epifania tutte le feste porta via”. Con oggi, lunedì 6 gennaio 2020 si concludono ufficialmente le festività: cosa fare quindi questa giornata a Lecco e nel Lecchese?

Epifania, ultimo giorno di festa: cosa fare oggi a Lecco e provincia

Ecco una guida rapida di eventi da non perdere in città e nel Lecchese

Lecco

Lunedì 6 gennaio 2020 per festeggiare l’Epifania, una giornata dedicata al divertimento dei bambini e alle famiglie, che culminerà con l’arrivo della Befana in città.

– La Befana atterra in città

ore 11, piazza XX Settembre, via Roma, via Carlo Cattaneo, via Cairoli, via Cavour, piazza XX Settembre

Sfilata e concerto a cura della Filarmonica S. Giovanni

ore 12, aperitivo della Befana

ore 15, piazza XX Settembre

Aspettando la Befana. Spettacolo “La dama in fiamme e trampolieri alati luminosi”

ore 15.30, area Monumento ai Caduti

Arrivo della Befana dal cielo a cura dei paracadutisti di Lecco

A seguire corteo auto d’epoca per le vie della città accompagnato dai trampolieri. Lungolago, via Nazario Sauro, piazza Garibaldi, via Roma e piazza XX Settembre

Distribuzione omaggi e dolci a tutti i bambini e vin brulè ai grandi.

L’iniziativa del Comune di Lecco è in collaborazione con LTM

– Befana sul ghiaccio

ore 15, piazza Garibaldi

Arrivo della Befana sui pattini con tante sorprese per i bambini.

Anche i Vigili del Fuoco di Lecco hanno organizzato un evento davvero speciale con un pomeriggio dedicato interamente ai bambini. L’attesissimo evento della Befana inizierà alle ore 14 del sei gennaio presso la sede centrale di Piazza Bione in località Pescarenico.

La befana arriverà via lago e porterà la consueta calzetta di dolci per tutti i bambini.

Una giornata di festa per la realizzazione della quale si ringrazia il personale dei vigili del fuoco che ha organizzato la manifestazione e la ditta ICAM S.p.A. di Lecco che ha donato le calze da regalare ai piccoli ospiti e il ristorante “IL FIUME” che ha prestato le cioccolatiere.

È prevista la possibilità di visionare automezzi ed attrezzature dei Vigili del Fuoco, non solo per soddisfare la curiosità di bambine e bambini, ma anche per promuovere il messaggio istituzionale insito nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di essere vicino alla città ed ai cittadini, diffondendo la cultura e la consapevolezza della sicurezza

Epifania a Merate

Corteo dei Magi a Merate: clicca qui per tutte le informazioni

Galbiate

Cavalcata dei magi: clicca qui per tutte le informazioni

Paderno

Presepe vivente: clicca qui per tutte le informazioni

Calolzio

Edizione numero 23 del Corteo storico della Valle San Martino. Si parte alle 15 quando da Villa de Ponti. Il colorato corteo con i figuranti in splendidi costumi storici procederà poi lungo via Galli, corso Dante, piazza Vittorio Veneto, via Martiri della Libertà e via XXIV Maggio per arrivare in piazza Arcipresbiterale.

Varenna

A Varenna la Befana scende dal campanile della chiesa di San Giorgio alle 15.30. La discesa sarà preceduta dalla benedizione dei bambini nella chiesa parrocchiale.

Epifania ad Abbadia

Si parte alle 14.30 con la benedizione dei bambini nella parrocchiale di San Lorenzo, poi ialle 15.15 arrivo dei Magi dal lago sulla Luciaal piazzale della chiesa di S. Lorenzo con un piccolo dono per tutti. A seguire tombolata al cineteatro