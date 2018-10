Emis Killa ed Elisa alle Torri Bianche. Un doppio appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica. Domani, venerdì , e sabato al centro commerciale sbarcheranno due artisti di punta del panorama nazionale. Eventi realizzati in collaborazione con Mondadori store.

Venerdì Emis Killa

Si incomincia venerdì 26, alle 16, con Emis Killa, rapper vimercatese (nel 2014 è stato anche insignito della benemerenza civica) che di fatto “gioca in casa”. L’artista 28enne, al secolo Emiliano Giambelli, sarà ospite del Mondadori store dove firmerà le copertine del suo ultimo album “Supereroe”.

Sabato Elisa

Sabato 27, dalle 17, toccherà alla cantante friulana Elisa che sarà alle Torri Bianche, sempre in collaborazione con Mondadori store, per presentare il disco appena uscito, intitolato “Diari aperti”, realizzato in collaborazione con Francesco De Gregori. L’appuntamento è in una delle sale del cinema “The space” dove l’artista interpreterà anche alcuni suoi brani in forma acustica e poi firmerà le copie dell’album.

Per poter avere accesso al “firma copie” di entrambi gli artisti e al mini-concerto di Elisa sarà necessario aver con sé il pass che verrà consegnato a chi acquisterà una copia del disco al Mondadori store delle Torri Bianche.