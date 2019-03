Effeotto di Cernusco Lombardone ha lanciato un concorso fotografico che ha per tema il Colore versus bianco e nero.

Il concorso fotografico di Effeotto

Il tema del quarto concorso fotografico, lanciato da pochi giorni da Effeotto di Cernusco Lombardone, è “Colore versus bianco e nero”. I partecipanti dovranno presentare uno o due opere, per un totale di due o quattro fotografie, raffiguranti un soggetto fotografico nelle due espressioni cromatiche. Per poter partecipare i fotografi dovranno inviare entro venerdì 31 maggio il proprio lavoro stampato a mezzo plico postale all’indirizzo via Verdi, 29 23870 Cernusco Lombardone (Lecco). E aver versato la quota di partecipazione del valore di 10 euro alle seguenti coordinate bancarie: IBAN IT68-V-05034-51170- 000000000970; con indicato nella causale: Concorso fotografico “COLORE vs B/N”. Per ulteriori informazioni visita il sito.