Giovedì 21 marzo don Gino Rigoldi sarà ospite di un incontro nella Sala della Comunità in via Don Carlo Colombo a Lomagna.

Il progetto di don Gino Rigoldi

Un incontro con don Gino Rigoldi sul tema “Accogliere l’Altro: una sfida ancora possibile”. Si terrà giovedì 21 marzo, alle ore 21, nella Sala della Comunità in via Don Carlo Colombo a Lomagna. L’evento fa parte del progetto “Un pezzo di me, un pezzo di te”, promosso dal Comune alla fine del 2016 con l’obiettivo di promuovere una riflessione sul tema dell’immigrazione e della responsabilità personale e comunitaria.

Un incontro ricco di significati e riflessioni

Nell’ambito del progetto “Un pezzo di me, un pezzo di te” si svolge appunto anche l’incontro con don Gino Rigoldi, fondatore di Comunità Nuova. Con la sua spiccata capacità di interagire con i giovani e l’attenzione straordinaria verso ogni espressione di fragilità e necessità, don Gino rappresenta e testimonia con la sua vita la capacità di vedere le risorse positive nelle persone che incontriamo.