In occasione della Giornata Mondiale delle Zone Umide, Legambiente Lecco assieme al Parco Adda Nord organizza una mattinata alla scoperta della Palude di Brivio.

Domenica visita guidata alla scoperta della palude di Brivio

L’appuntamento per tutti è per domenica 16 febbraio dalle 9.30 alle 12.30. Il ritrovo è fissato all’ingresso della palude in via Lago Vecchio a Calolziocorte. Per maggiori informazioni è possibile scrivere una mail agli organizzatori di Legambiente (con cui il Parco Adda Nord ha una convenzione per la gestione e la manutenzione della Palude di Brivio) al seguente indirizzo: info@legambientelecco.it. Sarà un’ottima opportunità per conoscere da vicino, seguiti da guide esperte, una delle zone più pregiate a livello naturalistico dell’intero Parco Adda Nord.

È un Sic (Sito d’importanza comunitaria) nonché una ZSC, Zona Speciale di Conservazione. La palude custodisce una ricca varietà di flora e fauna su una superficie di 300 ettari suddivisa tra i territori comunali di Brivio (LC) Cisano Bergamasco (BG), Calolziocorte (LC) e Monte Marenzo (LC). La palude sorge interamente sul territorio del Parco Adda Nord. La partecipazione è gratuita. In caso di maltempo la visita guidata sarà posticipata di sette giorni.