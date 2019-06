Domenica 16 giugno a Cernusco Lombardone verrà organizzato un picnic da parte di alcune associazioni che fanno dell’ecologia la loro principale missione. L’obiettivo dell’evento è di sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche ambientali.

Un picnic per un mondo migliore

Domenica 16 giugno a Cernusco Lombardone, PuntoRosso organizza insieme ad altre associazioni come La Nostra Aria di Solza, Rete Rifiuti Zero di Merate e il Ri-Circolo di Paderno d’Adda, un picnic al parco della Vittoria. L’evento vero e proprio inizierà alle ore 11 e terminerà alle ore 22: durante la giornata sono previste attività per grandi e piccini, come il racconto di fiabe sotto gli alberi, per i più piccoli, lezioni di tai chi e massaggi shaitsu per i più grandi. Sarà un evento all’insegna della sostenibilità ambientale, gli organizzatori invitano quindi tutti i partecipanti a portare il pranzo da casa, con contenitori, posate e bicchieri che si possano riutilizzare. E’ consigliato raggiungere il parco della Vittoria a piedi o in bicicletta, oppure prendendo i mezzi pubblici come il treno o il pullman. L’associazione Ri-Circolo, con sede a Paderno, allestirà uno stand dove si potranno donare e scambiare oggetti.