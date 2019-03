Da domani, domenica 24 marzo, fino al 24 novembre ogni quarta domenica del mese tornano le bancarelle del mercatino di Brivio sul lungofiume.

Bancarelle a Brivio

Il Comune di Brivio e la Proloco annunciano che il mercatino del collezionismo sta per tornare. Tutte le quarte domeniche del mese, da marzo a novembre, lungo il fiume Adda. Per informazioni e iscrizioni scrivere o chiamare Eolo Fornari al numero di telefono 347.7308815. Il primo appuntamento è per domani, domenica 24 marzo.