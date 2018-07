Giovedì 12 luglio si terrà a Osnago una discussione sul tema migranti. Se ne parlerà al circolo Arc La Lo.Co.

Discussione sui migranti

Giovedì 12 luglio si terrà a Osnago una discussione sul tema dell’immigrazione. L’appuntamento è previsto per le 21 presso il circolo Arci La Lo.co, nei locali della stazione ferroviaria. Sono invitati a partecipare i cittadini e le istituzioni. La serata nasce con l’obbiettivo di sensibilizzare le persone sull’argomento che è sempre più d’attualità.

Presenti Miraglia e Masto

Alla discussione parteciperanno Filippo Miraglia e Raffaele Masto. Filppo Miraglia oltre che essere il presidente dell’associazione Arci è anche promotore di una proposta di legge sul tema della cittadinanza. Raffaele Masto invece parteciperà oltre che in veste di scrittore e giornalista anche in qualità di esperto sulla questione.Tante saranno le questioni su cui si discuterà durante la serata tra cui il diritto di cittadinanza, il significato della parola accoglienza, la differenza tra i migranti politici e i migranti economici e tante altre. Al di là dei differenti pareri che sorgeranno sulla questione, si cercherà di far nascere un dibattito propositivo con le persone e di trovare soluzioni che siano proprie di una società civile.