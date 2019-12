Il Natale è alle porte, c’è perfino la neve. Così si apre un altro fine settimana ricco di appuntamenti. Cosa fare a Lecco e provincia questo weekend, sabato 14 e domenica 15 dicembre? Il periodo natalizio entra nel vivo e sono tantissime le attività e gli eventi da non perdere. Ecco quindi i nostri consigli.

Cosa fare a Lecco e provincia questo weekend (14–15 DICEMBRE 2019)

Ecco alcuni dei nostri consigli su cosa fare a Lecco e provincia questo weekend ….

Cosa fare a Lecco e provincia: partiamo dal capoluogo

SABATO

Sabato 14 alle 18 a Palazzo delle Paure si terrà l’inaugurazione della mostra Intrecci di sguardi al Museo. Le Migrazioni dell’arte.

Dalle 14 alle 18 presso il Centro di Formazione Professionale Polivalente di via Grandi 28/A a Lecco si terrà l’iniziativa “Segui la stella”, con stelle di Natale, piante e manufatti artigianali, a cura degli allievi dei corsi agricolo grafico e dell’artigianato artistico.

Alle 16 a Palazzo delle Paure si terrà la conferenza “Presepi di carta” dedicata alla 9^ Mostra di Presepi e Diorami a cura di Pierluigi Mombelli, appassionato collezionista e studioso del presepe nonché autore di un bellissimo libro sui presepi di carta che illustrerà la nascita e l’evoluzione di questa tipologia di opere.

DOMENICA

Domenica 15 dalle 8 alle 19 saranno allestite le bancarelle di Natale in viale Dante.

Alle 10 da via Nino Bixio partirà la sfilata della Fanfara dei Bersaglieri Guglielmo Colombo che, attorno alle 10.30, raggiungerà il cortile del palazzo comunale per il consueto scambio di auguri di Natale ai cittadini da parte dell’Amministrazione comunale e di Mons. Davide Milani.

Dalle 11 alle 12 a Palazzo delle Paure, all’interno della mostra “I Macchiaioli. Storia di una rivoluzione d’arte”, si terrà il laboratorio per famiglie “Esplosioni di macchie” (su prenotazione tel. 02 36638600 / mail: segreteria@vidicultural.com).

Alle 16 al Planetario si terrà la proiezione in cupola “Nel regno di Orione”.

Alle 16 presso il Teatro Cenacolo Francescano si terrà il 47° Concerto di San Nicolò a cura della Filarmonica Giuseppe Verdi.

Alle 16 in piazza Garibaldi si terrà “Tribal City – 100 tamburi in città”, una performance estemporanea per percussioni e oggetti sonori.

Qui il calendario completo degli eventi Tempo di Natale 2019

Le mostre a Lecco

Clicca qui per scoprire le nuove aperture e le esposizioni che continuano ad attirare a Lecco tantissimi visitatori, a partire da Tintoretto Rivelato.

Valmadrera

Mercatini, stand, musica, intrattenimenti per grandi e piccini: domenica in centro si svolgerà la quarta edizione della manifestazione promossa dalla Pro loco: clicca qui per tutte le informazioni

Civate

Galbiate

Cosa fare a Lecco e provincia: tanti eventi a Oggiono

Olginate

Valgreghentino

Erve

Calolzio

Casatenovo

Torna domenica 15 dicembre la camminata non competitiva «A un passo dal Natale» organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica For-Cri e giunta quest’anno alla ottava edizione.

Il ritrovo della camminata aperta a tutti (tre percorsi di 7, 14 e 21 km sulle strade e i sentieri brianzoli) è al’Oratorio di Casatenovo in via San Giorgio (dietro la chiesa). La partenza (iscrizione dei singoli e il ritiro delle prenotazioni dei gruppi che termina alle ore 22 di sabato 14 dicembre) è prevista dalle 7.30 fino alle 9. Lungo i percorsi e all’arrivo sono previsti punti di ristoro e al termine della manifestazione è prevista la premiazione per i gruppi più numerosi (minimo 15 partecipanti).

La quota di partecipazione è pari a 3 euro (2,5 euro per i tesserati Fiasp), ma per soli 6 euro (5,5 euro per i tesserati Fiasp) i primi 700 iscritti riceveranno, come da tradizione ormai consolidata, un sacchetto da un chilogrammo di ottimo riso in confezione natalizia.

I proventi dell’evento, al pari di quelli derivanti dalle altre iniziative organizzate dall’Asd For-Cri, saranno devoluti al Comitato Croce Rossa Italiana di Casatenovo e ad altri enti di volontariato con fine umanitario: un motivo in più per partecipare alla camminata, insomma.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il responsabile della manifestazione Gianni Frasson al 340-1528160. Le iscrizioni dei gruppi è effettuabile (entro le ore 22 di sabato 14 dicembre) tramite e-mail (gruppi@for-cri.it) o telefonicamente (Paolo Viganò 338-3924365).

Affiliata alla Federazione Italiana Amatori Sport Per tutti, l’Asd For-Cri si propone di programmare, organizzare e realizzare nonché promuovere l’attività sportiva podistica e, più in generale, tutte le attività sportive riconosciute dalla Fiasp, compresa l’attività didattica rivolta a soci e tecnici sportivi.

Tutti coloro che volessero dare il loro contributo per lo sviluppo dell’associazione casatese possono farlo inviando un’e-mail a sport@for-cri.it

La Valletta Brianza

Il Sentiero dei proverbi del Lissolo brillerà per Natale. Il borgo verrà illuminato con oltre mille lumini. Dalle ore 17 di sabato 14 dicembre andrà in scena la quinta edizione di «Come un presepe. La notte dei lumini». L’evento dalla tipica atmosfera natalizia raccoglierà diverse iniziative. A partire da «Un Natale di fiabe», a cura della cantastorie Francesca Corti , e la tanto attesa «Fiaccolata dell’amicizia», impreziosita dall’arrivo di Babbo Natale, dalla partecipazione straordinaria del Coro Stelutis di Brivio, da una ricca sottoscrizione a premi e dall’installazione del tradizionale presepe agreste. La serata sarà infine condita con un ricco rinfresco.

Monticello Brianza

La magia del periodo prenatalizio non ha età. Per questa ragione il Comune di Monticello ha organizzato la manifestazione «L’incanto del Natale», prevista per la giornata di domenica 15 dicembre. L’evento si terrà presso il parco della Limonera e in piazza De Capitani e offrirà diverse attrazioni per grandi e piccini. Tra esse spiccano il Christmas Village (che aprirà alle 14), la «magica cascata di Babbo Natale», una piccola esibizione canora del coretto dei bambini (che intonerà una serie di «Christmas carols» alle 15) e lo spettacolo «Un Natale coi fiocchi junior» (che si svolgerà in biblioteca alle 16).

Brivio

«Ricordando Persi». E’ questo il nome della mostra di pittura organizzata dalla Fondazione Granata Barghieri nella sala delle esposizioni di via Roma a Brivio. La mostra sarà inaugurata sabato 14 dicembre alle 18.30, giovedì 19 dicembre alle 20.30 è invece prevista una serata dedicata alla pittura del maestro Rolando Persi, del quale si celebra quest’anno l’undicesimo anno di scomparsa: la serata, intitolata «Et erat in eodem loco», sarà introdotta dallo storico dell’arte Luca Nava. La mostra aprirà il 14 dicembre dalle 18.30 alle 21, il 15, 21 e 22 dicembre dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 21. Per appuntamenti 339-1944761.

Imbersago

Aspettare l’arrivo del Natale in modo alternativo: bevendo birra.

Torna anche quest’anno il Christmas Beer Festival al centro polifunzionale di Imbersago, nei pressi del centro sportivo di via Adda. Da venerdì 13 a domenica 15 dicembre sarà possibile degustare oltre 50 birre speciali servite alla spina, in bottiglia e addirittura… calde. Il tutto in un magico clima natalizio.

Questo il programma. Venerdì alle 19 si aprono gli stand, quindi alle 19.30 si darà il via a «La Nocc de la Gaina»: oltre alle abituali preparazioni della cucina sarà possibile cenare con un piatto unico ad un prezzo speciale, ovvero il polletto al forno, con patate fritte, birra alla spina a scelta, bicchiere della manifestazione, il tutto a 12 euro. Sabato 14 dicembre gli stand apriranno alle 16. Alle 19.30 via a «La Stincata», ovvero alla cena con piatto unico ad un prezzo speciale: stinco alla birra, crauti, patate fritte, birra alla spina a scelta, bicchiere della manifestazione il tutto a 15 euro. Domenica apertura degli stand alle 12. Alle 18 sarà la volta dell’«Hoppy hour», che chiuderà dunque la rassegna.

Durante tutta la manifestazione sarà attivo il servizio cucina con costine, salamelle, würstel, crauti, patatine fritte e molto altro ancora. L’ingresso è libero e per le degustazioni sarà disponibile il bicchiere della manifestazione al costo di tre euro. Le varie degustazioni poi saranno acquistabili attraverso i gettoni (prezzo 1,50 ciascuno, degustazioni Degustazione da 10 cl un gettone, da 20 cl due gettoni). Per informazioni e prenotazioni info@birradinatale.it – telefono 039- 2264027.

Caprino

Auguri in piazza con le associazioni a Caprino

Cisano

Mostra presepi, al via la decima edizione