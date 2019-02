Il FabLab Piazza l’Idea invita i cittadini a partecipare al corso base gratuito di fotografia digitale, con il fotografo e docente Giulio Spera. Si terrà martedì 5, 12, 19 e 26 marzo, dalle 18.30 alle 20, in viale Garibaldi 17 a Merate.

Corso fotografia, il programma

Il corso è rivolto ai partecipanti che sono da poco entrati nel fantastico mondo della fotografia. Il professor Spera tratterà argomenti che permetteranno di capire come utilizzare una macchina fotografica digitale. Spiegherà diverse nozioni base delle tecniche fotografiche e le regole da rispettare per ottenere scatti suggestivi. Si approfondiranno infine alcune tecniche di editing e post-editing. Il programma prevede anche un’uscita di gruppo, per poter mettere in pratica, direttamente sul campo, le tecniche e i consigli appresi durante le lezioni.

Consigli essenziali per partecipare al corso

E’ necessario portare al corso il proprio Pc/Mac, possibilmente con una versione installata (anche demo) di Adobe Photoshop e una macchina fotografica. Per poter partecipare è indispensabile iscriversi all’evento. Ci si può registrare sulla pagina facebook @piazzalidea, oppure direttamente sul sito eventbrite. Per ulteriori informazioni contattare fablab@piazzalidea.it.