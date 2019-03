Grande successo all’asilo di Colle Brianza per il corso gratuito di scacchi si tiene ogni martedì e mercoledì dalle ore 10 alle 11 e che si concluderà martedì 28 maggio. Se richiesto dai genitori, sarà anche possibile organizzare un mini corso che poi permetterà loro di giocare con i propri figli.

Corso di scacchi creativo per bambini

L’istruttore di scacchi Emilio Dal Lago, del circolo “Boris Spassky” di Lecco, organizza per i bimbi della scuola dell’infanzia “Cardinale Schuster” di Colle Brianza, un percorso di avvicinamento al mondo degli scacchi. Non un corso di scacchi tradizionale bensì una variante che richiede la partecipazione attiva da parte dei bimbi, che potranno gradualmente raggiungere gli obiettivi che il corso si prefigge.

Questa forma “super random” sollecita la creatività, l’inventiva, l’innovazione, tutte qualità oggi sempre più ricercate. Segna anche l’obiettivo dell’autonomia, dell’autostima, dell’essere capace di prevedere possibili mosse e posizioni sulla scacchiera prima che realmente siano attuate. Vedere ciò che ancora non esiste, vuole dire prevedere il futuro.

I principi del metodo

Essere protagonisti e responsabili delle proprie scelte nel gioco, sperimentare vittorie, accettare sconfitte, rispettare “l’avversario” nonché seguire le regole del gioco, cercare autonomamente le soluzioni ai problemi che incontreranno durante una partita e divenuti adulti, saranno pronti a individuare le migliori soluzioni ai problemi che si presenteranno nella loro vita. Sono due gli elementi a favore di questo metodo “creativo”. E’ scientificamente documentato che per giocare si utilizza prevalentemente la memoria mnemotica, nella variante di Dal Lago i bambini dovranno invece essere creativi. Nel gioco tradizionale, la posizione di partenza è sempre uguale, nella variante Fischer Random (vuole dire posizione iniziale casuale dei pezzi) le posizioni possibili sono 960, nella variante sperimentale Super Random non sono ancora state calcolate.