Un corso che formi nuovi volontari e li prepari a diffondere e promuovere il Programma Nati per Leggere nella biblioteca stessa, nelle scuole d’infanzia, negli ambulatori ecc. Questa è l’iniziativa organizzata dalla biblioteca comunale di Olgiate Molgora.

Il corso

Il percorso di formazione si articola in una serie di 3 lezioni che si terranno nella sede della biblioteca di Olgiate Molgora, in via Stazione 20. Dalle 14 alle 18 nelle tre giornate del 18 maggio, 1 e 8 giugno, gli aspiranti volontari si confronteranno con 3 temi diversi: “Perché leggere”, “Cosa / Come leggere” e “Sviluppo delle attività dei volontari NpL in un progetto locale”. Giovanna Malgaroli e Maria Teresa Nardi guideranno, nel ruolo di formatrici, l’intero ciclo di incontri. E’ possibile iscriversi a costo zero fino all’11 maggio, ultimo giorno per presentare la propria adesione presso la sede della biblioteca.

Il Programma Nati per Leggere

Sono circa 1200 i comuni coinvolti in più di 500 progetti locali diffusi su tutto il territorio nazionale dal Programma di comunità Nati per Leggere. Il progetto promuove la lettura condivisa per incentivare l’approccio sempre più precoce a questa attività. Lo scopo è rendere la lettura un’abitudine giornaliera sin dall’infanzia.