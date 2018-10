Partiranno entrambi a fine ottobre i corsi che il maneggio Monsereno Horses ha scelto di proporre ai bambini dai 2 anni e mezzo ai 6 anni.

Monsereno Horses di Imbersago: cos’è la pratica psicomotoria

Sono due i corsi che il maneggio Monsereno Horses ha deciso di proporre per aiutare i bambini a socializzare e interagire con gli animali. Nei mesi di ottobre e novembre, presso la sede di Imbersago, si terranno infatti i corsi Spirit e Pioggia. Il primo si terrà il lunedì, dal 22 ottobre al 19 novembre, dalle ore 17 alle 18. Sarà aperto a bambini dai 2 anni e mezzo ai 4 anni. Il corso Pioggia è invece pensato per bambini con età compresa tra i 4 anni e mezzo e i 6 anni. Si terrà nella medesima fascia oraria il mercoledì a partire dal 24 ottobre fino al 21 novembre. In sella verranno proposti esercizi sotto forma di gioco che li aiuteranno a sviluppare tante competenze. Tra le più importanti: equilibrio, lateralizzazione, percezione corporea e orientamento spaziale. La pratica psicomotoria è infatti un’insieme di attività che favoriscono lo sviluppo psico-fisico armonioso del bambino.

Le iscrizioni sono aperte

Monsereno Horses da sempre favorisce attività di psicomotricità, ispirandosi al metodo di Acouturier e Lapierre che prevede attività che lavorino sull’equilibrio tra componente emotiva, motoria e cognitiva del bambino. Saranno presenti psicomotricisti esperti e altamente qualificati, che seguiranno i bambini e aggiorneranno i genitori su tutti i progressi. Le iscrizioni sono già aperte. Per maggiori informazioni sui corsi e iscrizioni chiamare Roberta al numero 3663747303.