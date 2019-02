ContemporaneArte, incontri con l’arte e la parola, in un percorso di tre tappe in sedi differenti, una a Osnago, l’altra a Lomagna e l’ultima a Vimercate.

ContemporaneArte incontri

Dopo il primo incontro, che si è svolto sabato scorso a Osnago, nuovo appuntamento con l’arte contemporanea nell’Auditorium di Lomagna. Sabato 23 febbraio andrà in scena lo spettacolo teatrale “La Monnalista”, di Lorenzo Vergani con Alessandro Pazzi del Pontos Teatro. L’ultimo appuntamento è previsto per sabato 31 marzo al Must di Vimercate. “Futurismo e pubblicità” sarà il tema di questa giornata. Oltre all’incontro si terrà infatti una visita guidata, dal costo di 5 euro, alla mostra di Fortunato Depero con Simona Bartolena. Per maggiori informazioni potete visitare il sito dei Comuni di Osnago o di Lomagna.