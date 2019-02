Conferenza scientifica promossa dalla biblioteca di Verderio, che si terrà venerdì 1 marzo da Carlo Pozzi professore di genetica agraria dell’Università degli Studi di Milano.

Una conferenza scientifica sul cibo

L’incontro si terrà il primo di marzo alle 21, nell’aula insegnanti della scuola primaria Collodi di Verderio. L’argomento che il relatore Carlo Pozzi tratterà sarà “La scienza nel cibo”. Un’iniziativa interessante, rivolta a tutti coloro che vogliono vedere il cibo sotto una prospettiva più scientifica. Cibo che non è più mero alimento da assumere per fame, ma piuttosto come il carburante pieno di sostanze nutritive che ci permette di andare avanti ogni giorno. La partecipazione è gratuita. Per maggiori informazioni consultare il sito del comune.