Un concerto gospel per ricordare la figura di padre Fausto Tentorio, missionario di Santa Maria Hoè barbaramente ucciso nelle Filippine nel 2011. A organizzarla, per sabato 19 ottobre alle 21 nella chiesa parrocchiale proprio di Santa Maria Hoè, è l’associazione “Non dimentichiamo padre Fausto”.

Concerto per padre Fausto

“Le note dell’anima”: questo è il titolo della serata organizzata nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Hoè per le 21 di sabato 19 ottobre (ingresso libero). Il coro gospel Diesis Bemolli interpreterà alcuni brani e coinvolgerà i partecipanti in una serata che si preannuncia molto interessante. Il tutto, come sempre, nel clima di commemorazione della figura di padre Fausto Tentorio, missionario di Santa Maria Hoè ucciso nel 2011 dopo aver dedicato una vita intera alle esigenze dei più poveri.