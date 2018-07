Centottanta gli iscritti all’oratorio di Novate. L’avventura del Grest estivo si è conclusa venerdì 13 luglio con il tradizionale show “La Corrida”. Ventitré gli animatori coinvolti sotto la guida dell’educatrice Fom Olga Iannaccio. Non è mancato il sostegno di don Tiziano Sangalli, parroco della frazione, e di diversi adulti collaboratori.

Grande festa a Novate con i bambini dell’oratorio

Tra le dodici esibizioni di quest’anno, degna di nota l’interpretazione di «My heart will go on» di Céline Dion da parte di una coppia di animatori. Nel corso dello show “La Corrida” non è mancata la tradizionale premiazione degli animatori e dei ragazzi iscritti – secondo le categorie del più simpatico, del più tenero, del più bello, del più sportivo e così via – per concludere con un ringraziamento finale da parte di don Tiziano ai collaboratori e a tutte le famiglie che hanno scelto l’oratorio di Novate. L’educatrice Olga ha poi ringraziato e consegnato a ciascun animatore un piccolo ricordo personalizzato delle cinque settimane trascorse insieme.

Il servizio completo sul Giornale di Merate in edicola da martedì 17 luglio 2018.