Sarà “Lo Schiaccianoci e i Quattro regni” il film che inaugurerà la nuova stagione del Cinema Merate. Il primo spettacolo è in programma per il prossimo fine settimana.

Cinema Merate, ecco gli spettacoli

Il primo spettacolo del nuovo film Disney è previsto per venerdì 30 novembre alle 21; quindi replica sabato 1 dicembre sempre alle 21 e domenica 2 dicembre alle 16 e alle 21. Nel weekend dell’Immacolta invece cambio di genere con “Il Grinch”: le proiezioni si terranno venerdì 7 dicembre alle 21, sabato 8 sempre alle 21, domenica 9 alle 16 e quindi in serata alle 21.

Il cinema si trova in via Papa Giovanni XXIII, in oratorio. Per informazioni Segreteria Telefonica: 039-9285473, mail meratecinema@gmail.com